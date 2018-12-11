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Хотел меня убить: жена Глушакова обвинила футболиста в тяжком преступлении

17:10
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Адвокат жены Глушакова рассказал, почему футболист угрожал Дарье убийством

Московская полиция проверит футболиста столичного "Спартака" Дениса Глушакова после заявления его жены Дарьи об угрозах убийством. Эту информацию подтвердил РИА Новости ее адвокат Сергей Жорин.

По его словам, решение о возбуждении уголовного дела будет принято в ближайшее время, сейчас идет доследственная проверка. Адвокат уточнил, что от Дарьи требуют, чтобы она отозвала иск в рамках раздела имущества.

В октябре Никулинский суд столицы арестовал счета Дениса Глушакова, а 19 октября вынес решение, согласно которому футболист должен перечислять на содержание детей треть своего дохода.

Как писал ТВЦ.ru, ранее Глушаков подал в заявление в полицию на Дарью. Он обвинил ее в мошенничестве.

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