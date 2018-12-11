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Греф рассказал о переименовании Сбербанка

17:32
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Из названия может исчезнуть слово "банк"

Глава Сбербанка Герман Греф допустил смену названия кредитной организации, поскольку она все больше становится технологической компанией.

В финансовой части Сбербанка название "банк" должно присутствовать по закону, тем не менее Греф заявил, что это уже не соответствует тем реалиям, в которых существует Сбербанк, передает ТАСС.

"Очевидно, что сегодня мы значительно больше, чем банк. Мы уже достаточно большая экосистема, и она будет расти", - подчеркнул глава кредитной организации.

Сбербанк предлагает своим клиентам не только финансовые услуги. Например, организация совместно с "Яндексом" развивает свой маркетплейс.

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