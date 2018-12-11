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Меркель посмеялась над застрявшей Терезой Мэй

17:37
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Премьер-министр Великобритании оказалась запертой внутри автомобиля

Перед встречей премьер-министра Великобритании и канцлера ФРГ произошел неловкий момент. Тереза Мэй некоторое время не могла выйти из автомобиля, чтобы поприветствовать Ангелу Меркель.

Открыть заднюю дверь машины пыталась помощница, она дергала за ручку, но та никак не поддавалась. Через 20 секунд замок разблокировали, и глава британского правительства смогла выйти к своей германской коллеге.

На записи видно, что Меркель с юмором восприняла ситуацию - лидеры стран перекинулись парой слов и посмеялись. Во вторник Меркель и Мэй должны провести переговоры по ситуации вокруг Brexit. Как ожидается, разговор будет непростым. 

Как писал ТВЦ.ru, Мэй любит выпить виски – горячительный напиток помогает ей справиться со стрессом.

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