Людмилу Алексееву похоронят в США

Там находится ее семейная могила

Правозащитницу Людмилу Алексееву похоронят в семейной могиле в Вашингтоне. Ее тело кремируют на Троекуровском кладбище, а затем дети правозащитницы увезут урну в США.

Церемония прощания прошла 11 декабря в Центральном доме журналиста. Отдать дань уважения выдающемуся общественному деятелю пришли сотни людей, в том числе президент России Владимир Путин.

Глава Московской Хельсинской Группы, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. По данным СМИ, весь последний год Алексеева провела в московской городской клинической больнице №15.