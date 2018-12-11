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Людмилу Алексееву похоронят в США

17:47
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Там находится ее семейная могила

Правозащитницу Людмилу Алексееву похоронят в семейной могиле в Вашингтоне. Ее тело кремируют на Троекуровском кладбище, а затем дети правозащитницы увезут урну в США.

Церемония прощания прошла 11 декабря в Центральном доме журналиста. Отдать дань уважения выдающемуся общественному деятелю пришли сотни людей, в том числе президент России Владимир Путин.

Глава Московской Хельсинской Группы, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. По данным СМИ, весь последний год Алексеева провела в московской городской клинической больнице №15.

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