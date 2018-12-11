Путин напомнил о нуждах рядового человека

При реализации масштабных проектов нельзя потерять конкретного человека

Владимир Путин призвал не забывать о нуждах рядовых граждан. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека.

Президент напомнил, что все национальные проекты построены вокруг людей, но преобразования и новые проекты должны соседствовать с развитием самого общества и повышением зрелости самого государства.

"Нельзя допустить, чтобы за решением глобальных задач прорыва потерялся конкретный человек с его повседневными заботами и нуждами", - проводит слова Путина агентство ТАСС.

Заседание Совета началось с минуты молчания в память о Людмиле Алексеевой. По словам президента, она была светлым и мужественным человеком, который отстаивал справедливость так, как подсказывала совесть.

Людмила Алексеева скончалась в субботу на 92-м году жизни. Во вторник в Центральном доме журналиста в Москве прошла церемония прощания. Проститься с правозащитницей приехал и Владимир Путин. Похоронят Алексееву в США.