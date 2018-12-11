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Истощенная голодом Савченко дала себе один день

18:19
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Надежда Савченко сообщила новое решение по голодовке

Народный депутат Надежда Савченко, которая обвиняется в госизмене на Украине, объявила, что прекращает сухую голодовку в четверг, 13 декабря. Эта дата была выбрана неслучайно – таким образом политик хочет побить рекорд голодовки, установленный в России (шесть дней).

"На 8-й день я начинаю пить и выходить из голодовки", – сказала Савченко. По ее словам, она все же согласилась прекратить голодовку, потому что ей пошли на уступку, и она сможет подать электронную декларацию, передает "Вести Украины".

Накануне Вера Савченко рассказала, что никогда не видела сестру в таком плачевном состоянии. По ее словам, у Надежды "лицо неживого цвета" и она угасает на глазах.

Надежда Савченко была задержана в марте и с тех пор находится в следственном изоляторе. 5 декабря она объявила о сухой голодовке.

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