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Путин заступился за несчастную Бутину

18:30
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Российские спецслужбы не знают девушку, о ней слышали только в Совфеде

Российский президент Владимир Путин не понимает, за что держат в американской тюрьме россиянку Марию Бутину. Спецслужбы о ней ничего не знают.

Если о девушке что-то известно, то только в Совете Федерации. Она работала у кого-то из замов, отметил Путин.

"А вот эта девушка наша несчастная, Бутина, сидит, ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее что-то происходит, я для начала просто опросил руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто вообще о ней ничего не знает", - цитирует Путина "Интерфакс".

30-летнюю россиянку Марию Бутину арестовали 15 июля в США. Ее обвиняют в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность без необходимой регистрации в качестве иноагента.

Москва считает дело против Бутиной политически мотивированным и по разным каналам пытается добиться освобождения арестованной россиянки.

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