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Падение ракеты на военном полигоне под Астраханью попало на видео

19:38
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Никто не пострадал, на земле повреждений нет

В Сети появилось видео неудачного запуска ракеты на военном полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 9 декабря.

Источник "Интерфакса" утверждает, что одна из ракет не достигла цели, взорвалась в воздухе и упала на территории полигона. Никто не пострадал, на земле повреждений нет.

По предварительным данным, речь идет о ракете зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит", другой источник агентства указывает на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Собеседник ТАСС сообщил, что упала ракета ЗРК С-350 "Витязь" и ЧП произошло в пятницу, 7 декабря. 

Официальных комментариев Минобороны России на данный момент нет.

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Последствия падение ракеты на военном полигоне под Астраханью
Последствия падение ракеты на военном полигоне под Астраханью
Последствия падение ракеты на военном полигоне под Астраханью
Последствия падение ракеты на военном полигоне под Астраханью
Последствия падение ракеты на военном полигоне под Астраханью
Последствия падение ракеты на военном полигоне под Астраханью
Последствия падение ракеты на военном полигоне под Астраханью
Последствия падение ракеты на военном полигоне под Астраханью
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