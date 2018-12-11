Падение ракеты на военном полигоне под Астраханью попало на видео

Никто не пострадал, на земле повреждений нет

В Сети появилось видео неудачного запуска ракеты на военном полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 9 декабря.

Источник "Интерфакса" утверждает, что одна из ракет не достигла цели, взорвалась в воздухе и упала на территории полигона. Никто не пострадал, на земле повреждений нет.

По предварительным данным, речь идет о ракете зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит", другой источник агентства указывает на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Собеседник ТАСС сообщил, что упала ракета ЗРК С-350 "Витязь" и ЧП произошло в пятницу, 7 декабря.

Официальных комментариев Минобороны России на данный момент нет.