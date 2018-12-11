ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Главред "РИА Новости Украина" останется в СИЗО до конца года

20:00
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Адвокат надеется на изменение меры пресечения Вышинскому

Украинский суд оставил журналиста Вышинского под арестом до 28 декабря. Судьи не приняли во внимание аргументы защиты, которая настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест, передает "ТВ Центр".

Несмотря на ухудшение здоровья, главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского держат в херсонском СИЗО с 15 мая, когда СБУ задержала его по обвинению в госизмене. Срок заключения постоянно продлевают.

На недопустимость ареста журналистов лишь потому, что они выполняют свою работу, неоднократно указывали западные и международные организации. Среди них ОБСЕ, "Хьбюман Райтс Уотч", ЕСПЧ.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский, который представляет интересы целой группы журналистов, зафиксировал на Украине 200 подобных случаев. В 90 из них к журналистам было применено насилие.

Читайте также:
Новости по теме
Главный редактор сайта "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в суде
Главный редактор сайта "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.