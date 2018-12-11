Главред "РИА Новости Украина" останется в СИЗО до конца года

Адвокат надеется на изменение меры пресечения Вышинскому

Украинский суд оставил журналиста Вышинского под арестом до 28 декабря. Судьи не приняли во внимание аргументы защиты, которая настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест, передает "ТВ Центр".

Несмотря на ухудшение здоровья, главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского держат в херсонском СИЗО с 15 мая, когда СБУ задержала его по обвинению в госизмене. Срок заключения постоянно продлевают.

На недопустимость ареста журналистов лишь потому, что они выполняют свою работу, неоднократно указывали западные и международные организации. Среди них ОБСЕ, "Хьбюман Райтс Уотч", ЕСПЧ.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский, который представляет интересы целой группы журналистов, зафиксировал на Украине 200 подобных случаев. В 90 из них к журналистам было применено насилие.