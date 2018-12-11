Космонавты подлетели к загадочным отверстиям на "Союзе"

Российские космонавты вышли в открытый космос

Сложная операция в открытом космосе проходит во вторник. Её проводят россияне Олег Кононенко и Сергей Прокопьев. Им предстоит вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию корабля "Союз" и осмотреть отверстие, которое в августе привело к нештатной ситуации на МКС, передает "ТВ Центр".

Именно через эту дыру происходила утечка воздуха. Тогда на обшивку наложили заплаты и закрыли их герметиком. На проведение работ в открытом космосе космонавтам отводится около шести часов.

Операция осложняется тем, что на "Союзах", пристыкованных к МКС, нет никаких специальных поручней. Поэтому Олегу Кононенко предстоит зайти на стрелу манипулятора станции, а Сергей Прокопьев при помощи пульта должен переправить напарника к кораблю. Кононенко предстоит добраться до места, которое точно рассчитали проектировщики, разрезать панель противометеоритной защиты и взять пробы обшивки.