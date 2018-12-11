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"Не в силе Бог, а в правде": Путин заговорил словами Солженицына

19:50
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Президент России заявил о продолжении работы по увековечиванию наследия Солженицына

В центре Москвы во вторник открыли памятник писателю Александру Солженицину. Событие приурочили к 100-летию со дня рождения автора "Красного колеса" и  "Архипелага ГУЛАГ". Указ о праздновании этой даты в 2014-м году подписал Владимир Путин. Президент вместе с мэром столицы принял участие в церемонии открытия монумента.

С высокого постамента вдаль пристально вглядывается умудренный сединами мужчина. В рабочей рубахе и потертых сапогах. Традиционная одежда Александра Солженицына. Он не любил лоск делового стиля, вспоминают современники, собравшиеся на открытии памятника писателю. Среди гостей церемонии - Владимир Путин и Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

"Хорошо помню все наши встречи с Александром Исаевичем, его мудрость, взвешенность, глубокое понимание истории. Его сердце, душа были наполнены и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему. Эти чувства двигали все его творчество. Без осознания прошлого не может быть осмысленного движения в будущее, считал Александр Исаевич. Свое слово он направлял, чтобы найти пути обустройства России, чтобы выпавшие на ее долю страдания никогда не повторялись, чтобы наш многонациональный народ жил в достоинстве и справедливости", - отметил Путин.

Президент и мэр Москвы возложили цветы у подножья памятника. Слева и справа от писателя, на постаменте - главные герои его рассказов. Иван Денисович за работой и Матрена - во дворе на скамье. Во всех своих произведениях Солженицын рисует портреты простых людей. Через их переживания показывает повседневную жизнь, открыто указывает на пороки общества и строя. Многие книги автобиографичны: тот же "Один день Ивана Денисовича" или "Раковый корпус". "Архипелаг ГУЛАГ" составлен из писем узников концлагерей и личных воспоминаниях автора. Солженицын никогда не отступал от правды. Так было на протяжении десятилетий. Когда читали и почитали. Когда запретили и изгнали. Уже по возвращении на родину после 20 лет в Штатах летописца многих страшных событий XX века спросили, что готовит век XXI.

"Никогда я не надеялся, что 21-й век станет гармоничным. 19-й, прощаясь с нами, тоже надеялся на 20-й. Наоборот, мы идем в нравственном отношении не вверх, а вниз. Закон мировой отброшен", - заявил писатель.

О сохранении наследия публициста и философа Владимир Путин поговорил со вдовой писателя. В подарок получил "тихого" и "громкого" Солженицына. Так  супруга Александра Исаевича охарактеризовала содержание ранее не издававшихся сборников его стихов и различных высказываний.

Открыв наугад первую попавшуюся страницу, глава государства наткнулся на известное изречение: "Не в силе Бог, а в правде".

К новому памятнику сразу же была проложена народная тропа. С цветами, с книгами или налегке. Просто постоять, подумать. Вспомнить, о чем говорил тот, кто действительно переживал за родину и судьбы соотечественников. К чему призывал. Солженицынское "Жить не по лжи"  актуально  для многих и сегодня.

Памятник Александру Солженицыну установлен в центре столицы на улице Александра Солженицына. Писатель любил Таганку, часто бывал в известном театре. Здесь же расположен Дом русского зарубежья, в создании которого также принял участие Солженицын. С открытием памятника, говорят специалисты, в Москве может появиться новый историко-культурный маршрут.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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Памятник писателю Александру Солженицыну
Памятник писателю Александру Солженицыну
Церемония открытия памятника писателю Александру Солженицыну
Церемония открытия памятника писателю Александру Солженицыну
Владимир Путин на церемонии открытия памятника писателю Александру Солженицыну
Владимир Путин на церемонии открытия памятника писателю Александру Солженицыну
Наталья Солженицына
Наталья Солженицына
Церемония открытия памятника писателю Александру Солженицыну
Церемония открытия памятника писателю Александру Солженицыну
Церемония открытия памятника писателю Александру Солженицыну
Церемония открытия памятника писателю Александру Солженицыну
Фотография Александра Солженицына
Фотография Александра Солженицына
Церемония открытия памятника писателю Александру Солженицыну
Церемония открытия памятника писателю Александру Солженицыну
Владимир Путин и Наталья Солженицына
Владимир Путин и Наталья Солженицына
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