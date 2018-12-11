"Не в силе Бог, а в правде": Путин заговорил словами Солженицына

Президент России заявил о продолжении работы по увековечиванию наследия Солженицына

В центре Москвы во вторник открыли памятник писателю Александру Солженицину. Событие приурочили к 100-летию со дня рождения автора "Красного колеса" и "Архипелага ГУЛАГ". Указ о праздновании этой даты в 2014-м году подписал Владимир Путин. Президент вместе с мэром столицы принял участие в церемонии открытия монумента.

С высокого постамента вдаль пристально вглядывается умудренный сединами мужчина. В рабочей рубахе и потертых сапогах. Традиционная одежда Александра Солженицына. Он не любил лоск делового стиля, вспоминают современники, собравшиеся на открытии памятника писателю. Среди гостей церемонии - Владимир Путин и Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

"Хорошо помню все наши встречи с Александром Исаевичем, его мудрость, взвешенность, глубокое понимание истории. Его сердце, душа были наполнены и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему. Эти чувства двигали все его творчество. Без осознания прошлого не может быть осмысленного движения в будущее, считал Александр Исаевич. Свое слово он направлял, чтобы найти пути обустройства России, чтобы выпавшие на ее долю страдания никогда не повторялись, чтобы наш многонациональный народ жил в достоинстве и справедливости", - отметил Путин.

Президент и мэр Москвы возложили цветы у подножья памятника. Слева и справа от писателя, на постаменте - главные герои его рассказов. Иван Денисович за работой и Матрена - во дворе на скамье. Во всех своих произведениях Солженицын рисует портреты простых людей. Через их переживания показывает повседневную жизнь, открыто указывает на пороки общества и строя. Многие книги автобиографичны: тот же "Один день Ивана Денисовича" или "Раковый корпус". "Архипелаг ГУЛАГ" составлен из писем узников концлагерей и личных воспоминаниях автора. Солженицын никогда не отступал от правды. Так было на протяжении десятилетий. Когда читали и почитали. Когда запретили и изгнали. Уже по возвращении на родину после 20 лет в Штатах летописца многих страшных событий XX века спросили, что готовит век XXI.

"Никогда я не надеялся, что 21-й век станет гармоничным. 19-й, прощаясь с нами, тоже надеялся на 20-й. Наоборот, мы идем в нравственном отношении не вверх, а вниз. Закон мировой отброшен", - заявил писатель.

О сохранении наследия публициста и философа Владимир Путин поговорил со вдовой писателя. В подарок получил "тихого" и "громкого" Солженицына. Так супруга Александра Исаевича охарактеризовала содержание ранее не издававшихся сборников его стихов и различных высказываний.

Открыв наугад первую попавшуюся страницу, глава государства наткнулся на известное изречение: "Не в силе Бог, а в правде".

К новому памятнику сразу же была проложена народная тропа. С цветами, с книгами или налегке. Просто постоять, подумать. Вспомнить, о чем говорил тот, кто действительно переживал за родину и судьбы соотечественников. К чему призывал. Солженицынское "Жить не по лжи" актуально для многих и сегодня.

Памятник Александру Солженицыну установлен в центре столицы на улице Александра Солженицына. Писатель любил Таганку, часто бывал в известном театре. Здесь же расположен Дом русского зарубежья, в создании которого также принял участие Солженицын. С открытием памятника, говорят специалисты, в Москве может появиться новый историко-культурный маршрут.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".