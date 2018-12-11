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Путин предостерег от парижских погромов в России

19:44
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Президент уверен, что призывы к несакционированным акциям ведут к беспорядкам

Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Открывая его, президент предложил почтить память правозащитницы Людмилы Алексеевой минутой молчания.
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Говоря о работе правозащитников, глава государства отметил, что российское общество становится активнее, а общественное мнение - все более эффективной силой. И в этих условиях Совет по правам человека должен оставаться открытой и эффективной площадкой для обсуждения и разрешения любых, в том числе, так называемых резонансных тем.

Президент подчеркнул, что все национальные проекты, все нынешние преобразования и новые технологии должны идти рука об руку с развитием самого общества, с повышением зрелости самого государства. И здесь важно, обеспечить неукоснительную защиту прав россиян, где бы они не находились, передает "ТВ Центр".

"Нельзя допустить, чтобы за решением глобальных задач прорыва потерялся конкретный человек с его повседневными заботами и нуждами. Совет всегда занимает активную позицию, когда грубо нарушаются права россиян, соотечественников, в том числе и в других странах. Это наша общая задача - отстоять права граждан России, где бы они не находились, в любой точке земного шара", - заявил Путин.

Обсуждали и другие темы. В частности, речь зашла об аресте правозащитника Льва Пономарева. Президент заметил, что в его деле речь шла о призывах к несакционированных митингах. По его словам, он попросит генпрокурора Юрия Чайку посмотреть обстоятельства ареста Пономарева, но заявил о недопустимости подобных призывов.

"Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку, жгут там все подряд, и страна потом погружается в чрезвычайное положение", - сказал глава государства.

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