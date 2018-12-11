Отчаявшиеся украинцы молят инопланетян уничтожить Крымский мост

Если не пришельцы, то тогда мост разрушат украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа или Господь Бог

Депутат Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук выразил надежду, что Крымский мост будет разрушен. Депутат не против, чтобы это сделали инопланетяне.

Крымский мост – это "транспортная инфраструктура врага", Россия использует мост для того, чтобы препятствовать проходу украинским кораблям. Киев не давал разрешения на строительство переправы, заявил Мосийчук в эфире ObozTV.

"Украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, Господь Бог - так или иначе, он будет уничтожен. Будем надеяться, что это будет стихийное бедствие", - подытожил депутат.

Мосийчук известен своими провокационными заявлениями в адрес России. В мае политик уже призывал уничтожить Крымский мост, который соединяет полуостров с "материковой частью страны-агрессора".

Мост через Керченский пролив открылся 15 мая 2018 года. Автомобильная часть моста заработала на следующий день. Движение большегрузов запустили 1 октября. Железную дорогу через Керченский пролив планируют открыть в 2019 году.