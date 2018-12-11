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В Москве школьники с газовыми баллончиками напали на сверстника

20:18
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако известно о нем стало только сейчас

На юге Москвы двое десятиклассников, распылив газовый баллончик, отобрали у своего сверстника восемь тысяч рублей. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

По его данным, в полицию обратилась мать одного из пострадавших школьников. Она рассказала, что происшествие произошло 7 декабря на Малой Тульской улице. Уже на следующий день были задержаны подозреваемые. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье "Вооруженный разбой", сообщает АГН "Москва".

В октябре в Новосибирске школьник напал с перочинным ножом на одноклассника. Последний получил легкое ранение. В начале года по России прокатилась целая волна нападений вооруженных подростков в школах.

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