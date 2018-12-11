В России усовершенствуют институт помилования

Владимир Путин заступился за Бутину и поручил Чайке проверить законность ареста Пономарева

С минуты молчания в память о Людмиле Алексеевой началось во вторник заседание президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Открывая его, Владимир Путин отметил, что в условиях, когда российское общество становится активнее, а общественное мнение все более эффективной силой, Совет по правам человека должен оставаться открытой и эффективной площадкой для обсуждения и разрешения любых, в том числе самых острых, проблем.

В день похорон правозащитницы Людмилы Алексеевой, долгие годы проработавшей в составе Совета по правам человека при президенте России, его сегодняшнее заседание вряд ли могло начаться по-другому, передает "ТВ Центр".

"Многие годы Людмила Михайловна участвовала в работе нашего Совета. Очень многое сделала для того, чтобы совет стал авторитетной структурой. Ну и многое сделала для страны. Я прошу почтить память Людмилы Михайловны минутой молчания", - сказал Путин.

Учтя в том числе и её идеи, председатель СПЧ Михаил Федотов озвучивает предложения Совета президенту. В них и про совершенствования системы исполнения наказаний. Тут и более широкое внедрение систем видеофиксации. И общественный контроль. И создание условий как для работников ФСИН, так и для заключенных. Путин с предложениями согласен. Здесь же поднимается вопрос и касательно возобновления работы комиссии при президенте по помилованию.

"Было очень много нареканий к деятельности этой комиссии при президенте. Она очевидно совершенно забюрократилась и были там определенные нарекания со стороны правоохранительных органов. Там можно было уже начать привлекать за лоббирование членов этой комиссии. Поэтому и было принято решение сделать это более демократичным, отдать в регионы. Но если вы видите, что там это не работает должны образом, давайте вернемся, проработаем", - отметил Путин.

Правозащитники подчеркивают: проработать нужно. Потому как сейчас процесс оказался сильно забюрократизирован. К примеру, в 2000-м году, когда комиссия при президенте еще работала, было помиловано больше 12 тысяч человек. А в 2014-м, когда ее ликвидировали, всего два. В контексте всех этих вопросов возникает и предложение создать общественную структуру, которая реагировала бы на обращения граждан, которых, как они сами считают, осудили незаконно. Подобная формулировка на Совете звучит и применительно к аресту правозащитника Льва Пономарёва.

"Его многодневный арест заставляет вернуться к совершенствованию законодательства о митингах и демонстрациях. Без издевательских отказов. Без неопознанных казачьих нагаек, но и без провокаций со стороны организаторов", - указал Федотов.

Президент не против. Давайте обсуждать, говорит он, правда, напоминая, что и в рамках действующего законодательства можно находить компромиссы. Тема, казалось, уже была закрыта. Но Николай Сванидзе, закончив свой доклад, снова спрашивает про арестованного Пономарёва.

"Он был доверенным лицом Андрея Дмитриевича Сахарова. Он принципиальный противник насилия. Он пацифист. Ему 77 лет и его репутация чиста, как свежевымытое стекло. И это стыд и позор для меня лично, что в день похорон Людмилы Михайловны и в день столетия Солженицына Пономарев сидит в кутузке. Я прошу вас, Владимир Владимирович, дать поручение генпрокурору проверить законность осуждения Понамарёва", - обратился к Путину Сванидзе.

"Я конечно, попрошу Юрия Чайку посмотреть повнимательней. В то же время ставить под сомнение сейчас справедливость принятого судом решения мне очень трудно, как вы понимаете. Но что я увидел из той справки, которую прочитал. Речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям и так далее. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут там все подряд. Вот вначале Михаил Александрович сказал, что Людмила Михайловна могла находить компромиссы и все-таки договорилась с властями о том, чтобы эти митинги или какие-то массовые мероприятия были разрешены. И мне кажется, что нужно к этому стремиться всем", - заявил Путин.

Ну а дальше дискуссия заходит на тему международной проблематики. Ситуация с правами человека в мире ухудшается, резюмирует Александр Брод. Наши граждане за рубежом все чаще нуждаются в защите. Один из последних случаев сейчас у всех на слуху.

"Вот девушка несчастная наша Бутина сидит. Ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее что-то происходит. Я, у нас публичное мероприятие, но мне здесь скрывать нечего, я для начала опросил всех руководителей наших спецслужб, кто такая? Никто о ней вообще ничего не знает. Единственное кто о ней что-то знает - в Совете Федерации. Она у кого-то там замом что ли работала. Все! Ей за это 15 лет может быть там назначено? Это вообще что такое?" – возмутился Путин.

Российские правозащитники, по словам Михаила Федотова, связались с американскими коллегами, пытаясь наладить контакт, но получили жесткий отказ. Путин подчеркнул, что другого и быть не могло, потому как правозащитники там - это часть госсистемы, в отличие от правозащитников в России. Президент отметил, что перед общественниками, учитывая майский указ главы государства, стоят масштабные задачи.

"Все эти преобразования, новые технологии, большие и масштабные проекты, они, конечно, должны идти рука об руку с развитием самого общества. С повышением зрелости самого государства. При этом нельзя, безусловно, допустить, чтобы за решением глобальных задач прорыва потерялся и конкретный человек с его повседневными заботами и нуждами. И миссия совета сегодня помочь государству и обществу держать эти вопросы в зоне постоянного внимания", - указал Путин.

Что и делает Совет по правам человека при президенте последние 25 лет. С этим юбилеем Путин во вторник поздравил правозащитников.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр", Москва.