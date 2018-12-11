Медведев рассказал о задачах России в Арктике

В Арктическом регионе Россия продолжит решать две основные задачи

Масштабное развитие Арктики во вторник обсуждали в Ямало-Ненецком автономном округе. В посёлке Сабетта с рабочей поездкой побывал Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр".

Председатель правительства принял участие в вводе в эксплуатацию на полную мощность завода по производству сжиженного газа "Ямал СПГ". Дмитрий Медведев отметил, что это уникальный проект. Всего за пять лет в зоне вечной мерзлоты удалось возвести предприятие.

С вводом его на полную мощность объемы производства газа вырастут до 16 с половиной миллионов тонн в год. Соответственно доля нашей страны на мировом рынке СПГ может увеличиться более чем в два раза. Премьер-министр подчеркнул, что в Арктическом регионе Россия продолжит решать две основные задачи - обеспечивать свою национальную безопасность и экономические интересы.