ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев рассказал о задачах России в Арктике

22:24
  • вторник
  • 11 декабря 2018

В Арктическом регионе Россия продолжит решать две основные задачи

Масштабное развитие Арктики во вторник обсуждали в Ямало-Ненецком автономном округе. В посёлке Сабетта с рабочей поездкой побывал Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр".

Председатель правительства принял участие в вводе в эксплуатацию на полную мощность завода по производству сжиженного газа "Ямал СПГ". Дмитрий Медведев отметил, что это уникальный проект. Всего за пять лет в зоне вечной мерзлоты удалось возвести  предприятие.

С вводом его на полную мощность объемы производства газа вырастут до 16 с половиной миллионов тонн в год. Соответственно доля нашей страны на мировом рынке СПГ может увеличиться более чем в два раза. Премьер-министр подчеркнул, что в Арктическом регионе Россия продолжит решать две основные задачи -  обеспечивать свою национальную безопасность и экономические интересы.

Главное сегодня
Дмитрий Медведев осмотрел территорию завода "Ямал СПГ"
Дмитрий Медведев осмотрел территорию завода "Ямал СПГ"
Судно в Арктике
Судно в Арктике
Завода "Ямал СПГ"
Завода "Ямал СПГ"
Дмитрий Медведев на открытии завода "Ямал СПГ"
Дмитрий Медведев на открытии завода "Ямал СПГ"
Судно в Арктике
Судно в Арктике
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.