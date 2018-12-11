СБУ распространила брошюру об "опасности" канонической церкви

Чем меньше времени остается до так называемого объединительного собора, тем большее давление испытывает каноническая Украинская православная церковь

Украинская православная церковь Московского патриархата выиграла суд у Минкульта Украины, который отказывал УПЦ в регистрации уставов монастырей и епархий. Тяжбы длились почти два года. Несмотря на притеснения со стороны киевских властей, в этом году УПЦ создала 7 новых обителей и увеличила число приходов. Но давление на каноническую церковь всё равно не ослабевает.

Подробнее – в репортаже Александра Огородникова.