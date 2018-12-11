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СБУ распространила брошюру об "опасности" канонической церкви

22:35
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Чем меньше времени остается до так называемого объединительного собора, тем большее давление испытывает каноническая Украинская православная церковь

Украинская православная церковь Московского патриархата выиграла суд у Минкульта Украины, который отказывал УПЦ в регистрации уставов монастырей и епархий. Тяжбы длились почти два года. Несмотря на притеснения со стороны киевских властей, в этом году УПЦ создала 7 новых обителей и увеличила число приходов. Но давление на каноническую церковь всё равно не ослабевает.

Подробнее – в репортаже Александра Огородникова.

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