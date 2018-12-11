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Путин "заморозил" пенсионные накопления до 2021 года

20:46
  • вторник
  • 11 декабря 2018

"Заморозка" отчислений накопительной части пенсии будет продлена до 2021 года

Российский президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года. С документом можно ознакомится на официальном интернет-портале правовой информации.

Госдума приняла соответствующий закон в ноябре. Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.

До этого граждане могли распорядиться ими самостоятельно. Например, направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.

Ранее ТВЦ.ru сообщал, что с 1 января 2019 года в России вырастут выплаты пенсионерам. В частности, пенсии неработающих пенсионеров будут увеличены на тысячу рублей.

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