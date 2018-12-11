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НОВОСТИ

"Не просившая вас рожать" чиновница отделалась выговором

20:58
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Ольга Глацких вернулась на работу в департамент молодежной политики

Свердловская чиновница Ольга Глацких, которую ранее отстранили от работы за резонансное высказывание, получила строгий выговор и вернулась к работе в департаменте молодежной политики.

Как пишет Znak.com, Глацких будет там работать как минимум на время присоединения департамента к министерству образования Свердловской области. Ранее указ об упразднении департамента подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.  

5 ноября Глацких на встрече с волонтерами в Кировграде заявила, что "государство ничего не должно подрастающему поколению". По мнению чиновницы, о молодежи должны заботиться родители, а не государство, так как "оно не просило их рожать".

Впоследствии чиновница объяснила свои слова тем, что хотела лишь "усилить мотивацию" молодежи самостоятельно развиваться. После проведенной проверки Глацких отстранили от должности.

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