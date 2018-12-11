В Англии 14-летний вратарь скончался на футбольном поле

Голкипер получил серьезную травму головы

В Великобритании вратарь футбольной команды "Бедгроув Динамос" Лука Кампанаро скончался в возрасте 14 лет после тяжелой травмы, которую он получил во время игры.

Футболист столкнулся с соперником из лондонского клуба "Хэрфилд Юнайтед". Кампанаро был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу, однако врачи оказались бессильны, отмечает "Спорт-Экспресс".

В июне прошлого года ивуарийский полузащитник китайского футбольного клуба "Бэйцзин Энтерпрайзес" Шейк Тиоте умер в возрасте 30 лет во время тренировки. Он известен по выступлениям за английский футбольный клуб "Ньюкасл".