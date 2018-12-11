Пьяная жительница Рублевки избила полицейского

Москвичка сначала поругалась с собутыльником, а затем набросилась на стража порядка

Жительница Рублевки, находясь в нетрезвом состоянии, ударила по лицу прибывшего на вызов полицейского.

История началась с того, что женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее избили. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в квартире пьяных мужчину и женщину.

"При задержании женщина нанесла удар по лицу сотруднику полиции", - рассказали агентству "Москва" в МВД России по столице.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.