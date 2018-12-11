ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пьяная жительница Рублевки избила полицейского

21:36
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Москвичка сначала поругалась с собутыльником, а затем набросилась на стража порядка

Жительница Рублевки, находясь в нетрезвом состоянии, ударила по лицу прибывшего на вызов полицейского.  

История началась с того, что женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее избили. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в квартире пьяных мужчину и женщину.

"При задержании женщина нанесла удар по лицу сотруднику полиции", - рассказали агентству "Москва" в МВД России по столице.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.