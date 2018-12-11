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Бутина признала вину в сговоре с "неким американцем"

22:08
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Ей грозит полгода тюрьмы и депортация

Арестованная в США россиянка Мария Бутина согласилась признать вину в нарушении американского закона об иноагентах. Ей может грозить полгода тюрьмы и депортация в Россию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал NBC, россиянка призналась в сговоре с неназванным американским гражданином для того, чтобы выйти на связь с людьми, имеющими власть и влияние в политике США на пользу России.

Накануне СМИ допустили, что Бутина может пойти на сделку со следствием.

Летом американская газета The Wall Street Journal выяснила, что Бутина вступила в связь с 56-летним политическим консультантом Республиканской партии США Полом Эриксоном для того, чтобы "установить неофициальный канал связи" с американскими политиками.

30-летнюю россиянку Марию Бутину арестовали 15 июля в США. Ее обвиняют в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность без необходимой регистрации в качестве иноагента. Москва считает дело против Бутиной политически мотивированным.

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