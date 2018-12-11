МВД и ФСБ пришли с проверкой в ФАС

Следственные действия прошли в рамках дела о мошенничестве

Сотрудники ФСБ и МВД провели следственные действия в московском офисе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Они касались решений, принятых Федеральной службой по тарифам (ФСТ) в 2012-2014 годах.

Сотрудники ФАС предоставили правоохранительным органам всю необходимую информацию, пишет агентство "Москва".

По данным источника "Интерфакса", следственные действия прошли в рамках уголовного дела о мошенничестве. Ранее некий посредник пообещал крупному бизнесмену решить его проблему, связанную с претензиями ФАС. За свою работу он требовал два миллиона долларов.

Собеседник "Коммерсанта" утверждает, что речь идет о 41-летнем певце Арэе Балевском, которого задержали два месяца назад.