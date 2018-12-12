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Эксперт оценил последствия "развода" ЕС и Британии

11:07
  • среда
  • 12 декабря 2018

Цену Brexit и потери Франции после протестов "желтых жилетов" Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час"

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили убытки, которые понесет Великобритания от "развода" ЕС и Британии. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Николай Топорнин, доцент кафедры Европейского права МГИМО МИД России.

"В проекте соглашения была заложена цифра – 39 миллиардов евро. Были разговоры  и о том, что  это будет 100 миллиардов, потом говорили про 40 и 50. И пришли к такой сумме. Кроме того, десятки миллиардов евро – 100, 200, 300 – это убытки от недополученной прибыли. Крупный бизнес, финансовые корпорации, транснациональные и трансъевропейские потихоньку начинают паковать чемоданы и уходить из лондонского Сити. Часть из них уже перебазировалась во Франкфурт-на-Майне, некоторые - в Брюссель. Идет исход большого бизнеса. Лондон теряет гигантские суммы", - сказал эксперт.

Речь в ходе программы зашла и о протестах "желтых жилетов". По словам эксперта, около 39 миллиардов евро власти Франции понесут от тех мер, на которые они пошли, чтобы усмирить протестующих. Еще миллиард потеряют бизнес и музеи.

"Как сказал министр экономики Франции Бруно Ле Мэр, приблизительный ущерб или компенсация, которую Макрон пообещал выплатить простым французам – а это повышение на 100 евро минимального размера зарплаты и освобождение от налогов – всё это в совокупности министр оценил в десять миллиардов евро. Я могу вам сказать, какие убытки понесут музеи, ресторанщики. Четыре уикенда "желтых жилетов" обойдутся им в один миллиард евро", - заявил Топорнин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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