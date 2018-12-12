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Стрельбу в Страсбурге признали терактом

00:49
  • среда
  • 12 декабря 2018

Личность злоумышленника уже установлена

Во французском Страсбурге из-за стрельбы закрыт центр города. Здание Европарламента оцеплено, депутатам рекомендовали не выходить на улицу. 

По данным местных СМИ, случившееся - теракт. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, еще 11 пострадали. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Личность нападавшего уже установлена. Известно, что ему около 30 лет, передает РИА Новости.

Стрельба произошла возле рождественской ярмарки, где всегда собирается много людей. Местные власти призвали жителей не выходить из дома и не паниковать.

Российское консульство следит за происходящим. Информации о пострадавших россиянах нет.

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Полиция Франции на месте происшествия в Страсбурге
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Полиция Страсбурга
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