"Господин Путин, это война": Порошенко набросился на президента России

Украинский лидер устроил истерику на американском телеканале

Порошенко выступил в эфире американского телеканала Fox News. В интервью глава Украины прокомментировал провокацию в Керченском проливе.

Украинский лидер пытался убедить зрителей, что действия пограничников в российских территориальных водах были "агрессией". "Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", - набросился Порошенко на президента России.

Отметим, что официально Киев войну не объявлял. На Украине ограничиваются лишь громкими заявлениями президента.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили госграницу России в Керченском проливе. Команда судов игнорировала законные требования российских властей остановиться. В результате пограничники задержали украинские корабли, применив оружие. 24 украинских моряка были арестованы.

Киев тут же назвал действия России актом агрессии. В ряде областей Украины было объявлено военное положение сроком на 30 дней. Москва расценивает произошедшее как провокацию.