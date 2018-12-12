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"Господин Путин, это война": Порошенко набросился на президента России

08:19
  • среда
  • 12 декабря 2018

Украинский лидер устроил истерику на американском телеканале

Порошенко выступил в эфире американского телеканала Fox News. В интервью глава Украины прокомментировал провокацию в Керченском проливе.
Порошенко перед выборами обрубил концы

Украинский лидер пытался убедить зрителей, что действия пограничников в российских территориальных водах были "агрессией". "Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", - набросился Порошенко на президента России.

Отметим, что официально Киев войну не объявлял. На Украине ограничиваются лишь громкими заявлениями президента.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили госграницу России в Керченском проливе.  Команда  судов игнорировала законные требования российских властей остановиться. В результате пограничники задержали украинские корабли, применив оружие. 24 украинских моряка были арестованы.

Киев тут же назвал действия России актом агрессии. В ряде областей Украины было объявлено военное положение сроком на 30 дней. Москва расценивает произошедшее как провокацию.

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