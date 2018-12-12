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Стали известны подробности теракта в Страсбурге

08:24
  • среда
  • 12 декабря 2018

Знакомый полиции радикал расстрелял прохожих в Страсбурге накануне, его поиски до сих пор продолжаются

Жертвами стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге, по последним данным, стали три человека. Еще 12 получили ранения, из них шестеро находятся в критическом состоянии.

Нападение произошло накануне вечером в центре города. Неизвестный открыл огонь по людям из автоматического оружия. В ходе перестрелки с правоохранителями он был ранен. В настоящий момент идет поиск злоумышленника, которому удалось скрыться с места преступления на угнанном такси. Задействованы сотни полицейских и жандармов, усилена охрана границы Франции и Германии.

Установлено, что нападавший - 29-летний житель Страсбурга. По данным СМИ, речь идет о Шерифе Ш. Он находился в так называемом списке S, куда заносят радикальных исламистов, отмечает "ТВ Центр". Накануне утром мужчину должны были задержать за серию ограблений и попытку убийства, но дома его не оказалось.

Сразу после трагедии президент Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание. Позже в Страсбург прибыл глава МВД Франции. Полиция не исключает версию теракта. Жителям рекомендовано не покидать свои дома. В городе объявлен траур.

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