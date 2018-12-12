Российские космонавты успешно вскрыли дырявый "Союз"

Контейнер с пробами, которые собрали россияне, отправят на Землю 20 декабря

Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вернулись на МКС после выхода в открытый космос. Они провели за бортом около восьми часов. Космонавты выполнили работы на поверхности корабля "Союз МС-09". Осмотрели отверстие, через которое происходила утечка воздуха с МКС и взяли пробы обшивки. Позже они будут отправлены на Землю. Впервые о нештатной ситуации на международной станции стало известно в августе.

Голос Олега Кононенко звучит из открытого космоса. Вместе со своим напарником Сергеем Прокопьевым он делает первые шаги за пределы орбитальной космической станции. Вся операция - под пристальным контролем Центра управления полётами в подмосковном Королёве. Каждое движение согласовано.

- Прошёл солнечную батарею.

- Принято.

В реальности всё происходит довольно медленно. В таких скафандрах, выверяя буквально каждый шаг, двигаться очень трудно. К тому же, на "Союзе", пристыкованном к МКС, нет никаких специальных поручней, отмечает "ТВ Центр".

- Антенну АО обхожу. Мы вдоль АО идём.

- Хорошо. Ты такелажный узел видишь?

- Пока нет.

Выходной люк МКС открылся в 19:00 по московскому времени. У Кононенко и Прокопьева уникальная в истории космонавтики миссия - в условиях открытого космоса вскрыть микрометеоритную защиту корабля "Союз МС-09" и осмотреть отверстие, которое в августе привело к нештатной ситуации на МКС. Именно здесь происходила утечка кислорода. Тогда обшивку закрыли специальной заплаткой. Задача - добраться до этого места, сделать фотографии, снять панель.

- Левой ногой за правую скобу, но это у нас на выдвижение.

- Но это выдвижение, которое к якорю?

- Да, когда выходишь из якоря, эта ручка на удлинение и сокращение.

- Принято.

Олег Кононенко заходит на стрелу манипулятора станции, а Сергей Прокопьев при помощи пульта переправляет напарника к месту.

- Серег, может, подсократить, чтобы вот так на себя движение. Приложить стрелу. Длинная, да? Просто когда к солнечным панелям подойдём, я буду низковато.

Вся операция рассчитана примерно на 6,5 часа. На орбите жарко. Разница температуры в тени и на солнце может колебаться до 200 градусов.

"Есть тублер "тепло-холод" на скафандрах, под левой грудью кран. Соответственно за них все решения делает компьютер", - пояснил ведущий инженер - испытатель Лётно-космического центра РКК "Энергия" им. С.П. Королёва Артём Князев.

Собранные данные и образцы обшивки будут отправлены на исследование уже после возвращения экипажа МКС на Землю 20 декабря. Пока основная версия августовского ЧП - преднамеренное воздействие на панель, а не производственный брак.

Сергей Псурцев, Екатерина Гущина, Александр Званцев. "ТВ Центр".