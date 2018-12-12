В Киеве ветеранов заставляют покаяться перед фашистами

Воевавших за Красную армию призывают выбросить свои ордена

В эфире украинского телеканала "Магнолия-ТВ" выступил лидер запрещенной в России радикальной группировки по имени Дмитрий. Мужчина с экрана набросился на ветеранов Великой Отечественной войны.

Когда в студии появилось фото современного украинского националиста, пожимающего руку ветерану Красной армии, герой программы всполошился. "Вся беда Украины всегда была в компромиссности. То, что мы не умели стоять на своём и не примиряться с врагами, не искать с ними компромисса. Как только Украина начинает искать компромисс с врагом, она сразу проигрывает", - категорично заявил Дмитрий.

Мужчина как заведенный стал твердить, что все советские воины являются работниками НКВД, и никаких заслуг перед Украиной не имеют. Напротив, по словам радикала, ветеранам стоит стыдиться своего прошлого и просить прощения у современных фашистов, которые стремительно набирают популярность на Украине.

"Они должны были покаяться, скинуть с себя все советские погремушки в мусор и просить прощения за то, что они делали на службе у Советского Союза. Вот тот дядечка с погремушками советскими – представитель оккупантов. Это вся его молодость, и всё, что ему нравится – это то, что ему дали оккупанты, как он им служил", – с ненавистью произнес Дмитрий.

При этом сам украинец признался, что его дед воевал против фашистов и погиб в 1941 году. Однако своего родственника Дмитрий оправдывает. "Но я отдаю отчёт, что в составе Красной армии воевали или преступники, или жертвы. Без сомнения, я бы пожал деду руку, но я бы никогда не примирился с тем, что он пошёл на фронт, что он не попробовал вдаться в дезертирство", – рассказал радикал.