Финдиректора Huawei выпустили под залог в $7,5 млн

Суд обязал Мэн Ваньчжоу носить электронный браслет и находиться дома с 23:00 до 6:00

Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу выпущена под залог при поручительстве пяти человек. Такое решение принял канадский суд.

Цена освобождения - десять миллионов канадских долларов (7,5 миллиона американских долларов), из которых семь надо было внести наличными. При этом Ваньчжоу должна носить электронный браслет и сдать свои паспорта, сообщает "ТВ Центр". В Ванкувере у топ-менеджера есть два дома, в одном из которых она и будет находиться под круглосуточным надзором.

Своей вины Ваньчжоу не признает. Финдиректора одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций задержали в Канаде 1 декабря по требованию США. Американские власти обвиняют её в нарушении антииранских санкций и намерены требовать экстрадиции.