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Российским военнослужащим поднимут пенсии

08:58
  • среда
  • 12 декабря 2018

В 2019 году выплаты увеличатся на 6,3%

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсий для военных на 6,3 процента с 2019 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон касается не только военных, но и тех, кто проходил службу в органах внутренних дел, органах по борьбе с наркотиками, войсках Росгвардии, в исправительных учреждениях и пожарной охране.

Средняя военная пенсия по состоянию на 1 октября 2019 года благодаря этому закону составит 26 тысячи рублей.

Чтобы военнослужащие могли грамотно распоряжаться своими деньгами, в учебные планы военно-политической подготовки в ВС России на 2019 год вошли занятия по повышению финансовой грамотности, пишет газета "Известия".

Военным расскажут о планировании бюджета, видах займов и их последствиях, реструктуризации долгов и отсрочках. В последнее время активировались микрофинансовые организации, они стали открывать офисы прямо на территории военных городков.

"Их деятельность (МФО – прим. ред.) приводит к тому, что военнослужащие берут потребительские кредиты под 700% годовых и попадают в кредитную кабалу", - рассказал руководитель центра по работе с силовыми ведомствами ПАО "Промсвязьбанк" Алексей Бердников.

Сложность состоит еще в том, что военнослужащим труднее, чем гражданским лицам, найти дополнительную работу, чтобы погасить долги.

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