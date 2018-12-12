Затравленная москвичами семья с онкобольными детьми съехала из квартиры

Их соседи считают, что рак заразен

Жильцы многоквартирного дома в столичном районе Коньково добились того, что семья с онкобольными детьми съехала из квартиры. Куда именно она направилась, неизвестно.

В свою очередь фонд "Подари жизнь" не подтвердил факт того, что семья переехала из-за травли, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что жительница одного из многоквартирных домов в Москве начала собирать подписи против соседки, которая сдает в аренду квартиру онкобольным, приезжающим в столицу на лечение. Она считает, что рак является инфекционный заболеванием и им можно заразиться.

Врачи напоминают, что онкологические заболевания не передаются воздушно-капельным путем. Все опасения людей связаны с тем, что онокобольные носят медицинские макси. Они это делают для того, чтобы уберечь себя от инфекций, поскольку их иммунитет очень ослаблен.