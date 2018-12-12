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Новейшие МиГ-35 показали на видео

09:42
  • среда
  • 12 декабря 2018

Военные летчики испытали многофункциональные авиакомплексы МиГ-35

Экипажи государственного летно-испытательного центра осваивают новейшие МиГ-35. Испытания проходят в Астраханской области. Как сообщили в Минобороны, полеты осуществляются в условиях, максимально приближенных к боевым.

Самолет разработан на базе истребителя МиГ-29. Его отличительной особенностью является новый комплекс бортового оборудования, а также увеличенная полезная нагрузка и дальность полета, отмечает "ТВ Центр". Это позволяет обнаружить воздушные, наземные и надводные цели во всех режимах и уничтожить их.

Презентация новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35 состоялась в конце января прошлого года. На форуме "Армия-2018" был подписан контракт на поставку первой партии самолетов.

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Истребители МиГ-35
Истребители МиГ-35
Истребители МиГ-35
Истребители МиГ-35
Истребители МиГ-35
Истребители МиГ-35
Истребитель МиГ-35
Истребитель МиГ-35
Пилот истребителя МиГ-35
Пилот истребителя МиГ-35
Истребители МиГ-35
Истребители МиГ-35
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