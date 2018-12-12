Украинский генерал готовит покушение на Путина

Григорий Омельченко заявил в эфире украинского телеканала, что готов убить президента при личной встрече

Бывший генерал Службы безопасности Украины готовит покушение на Владимира Путина. По мнению Григория Омельченко, убийство президента России стало бы подвигом, который равносилен ликвидации Усамы бен Ладена.

Украинский генерал сделал скандальное заявление в эфире украинского телеканала "Прямой". Он добавил, что сможет отличить российского лидера от двойника при встрече, так как лично знаком с ним. Кроме того, по его мнению, убийство главы другого государства не нарушило бы нормы "международного права национального законодательства".

"Познакомил нас покойный Анатолий Собчак. Как офицер спецназа, спецслужбы, имея соответствующую подготовку, если бы мы вот так вот встретились, я пошел бы на его ликвидацию", - обратился Омельченко с публичными угрозами к Путину.

Омельченко работал в военной контрразведке СБУ в 1992-1994 годах. Он также был депутатом Верховной Рады четырех созывов.

Как пишет "ПолитНавигатор", Омельченко ранее прославился сумасшедшими заявлениями. По мнению генерала, украинцы являются прародителями европейцев. Кроме того, он утверждает, что предки украинцев в течение семи тысячелетий вели летоисчисление "от сотворения мира", пока оно не было отменено Петром Первым в 1721 году.