Туристы бегут из охваченной беспорядками Франции

Но россияне от поездок в Париж не отказываются

Горящие баррикады, разбитые витрины и закрытые достопримечательности отпугнули иностранных туристов от посещения Парижа. В стране уже почти месяц продолжаются протесты "желтых жилетов". На декабрь аннулированы около 25 тысяч турброней.

Тем не менее, россияне от поездок во французскую столицу не отказываются, сообщили "Известиям" в Российском союзе туриндустрии.

"Туристам, конечно, не рекомендуется посещать общественные места, где проходят беспорядки, но особых отмен тех туров, которые были запланированы на Рождество и Новый год, нет", - отметил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Это связано с тем, что Франция не является приоритетным направлением для отдыха в зимнее время года, за исключением ее горнолыжных курортов. Россияне предпочитают проводить новогодние праздники на пляжах Юго-Восточной Азии или ОАЭ.