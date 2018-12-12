Россиян предупредили о смертельной опасности оливье

Ветеринары просят не кормить животных новогодней едой
Специалисты призывают не кормить домашних животных новогодними угощениями, в частности, оливье, пирогами и шоколадом. Эти продукты оказывают огромную нагрузку на пищеварительную систему домашних питомцев.
"К большому сожалению, после новогодних праздников все клиники обычно забиты такими обожравшимися оливье, пирогами и шоколадом пациентами", - рассказали агентству "Москва" в ассоциации любителей домашних животных.
Кроме того, не следует кормить животных продукцией из свинины.
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