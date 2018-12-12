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Украинские священники подрались на глазах у прихожан. Видео

10:22
  • среда
  • 12 декабря 2018

Жители села в Тернопольской области поборолись за право проводить богослужение в храме

Массовая драка произошла в Тернопольской области Украины. С помощью кулаков отношения выясняли представители неканонических церквей.

Жители села Винятинцы таким образом пытались отстоять свое право проводить богослужение в храме, сообщает "ТВ Центр". Архиепископ так называемой украинской автокефальной церкви Тихон прибыл, чтобы зачитать указ о запрете служения местного настоятеля Иоанна. Это и спровоцировало драку среди раскольников.

Как пишут местные СМИ, протоиерей Иоанн оказался в больнице с сотрясением мозга и переломами ребер.

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