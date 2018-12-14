Как не ошибиться с выбором новогодней елки

О том как выбрать, украсить новогоднюю красавицу – в материале ТВЦ.ru

Как правильно выбрать елку?

Для начала нужно определить, живая или искусственная елка нужна. У каждой из них есть свои плюсы и минусы. Искусственная елка долговечна, не оставляет после себя иголок, ее можно приобрести любой расцветки и формы. Выбирайте елку без запаха. Часто искусственную елку делают из дешевого пластика, который вреден для здоровья и к тому же долго разлагается.

Живая елка дает ни с чем не сравнимый запах хвои, который снимает стресс и благотворно влияет на нервную систему. Стоит она дешевле, чем ее искусственная сестра. Но живая красавица требует грамотного ухода и постоянной уборки опавших иголок. Также многие занимаются незаконной вырубкой елок, чем наносят вред природе. Поэтому следует покупать новогоднее дерево только на лицензионных елочных развалах, это гарантирует, что елка выращена на специальной плантации.

При покупке хвойного дерева стоит учитывать его вид: сосна стоит около двух недель, пихта - 10 дней, ель - 7 дней. Живая елка должна быть свежесрубленной, хвоя - свежей и ярко-зеленой, место спила - светлым, без темных кругов. Елка не должна осыпаться, для проверки постучите стволом по земле. Не покупайте заранее упакованные елки, а также срубленные в мороз - они меньше стоят.

Куда и когда ставить елку?

Многие стремятся приблизить наступление нового года и начинают украшать елку задолго до праздника. ТВЦ.ru советует начать наряжать дом и елку за неделю до Нового года, чтобы праздничное дерево не успело надоесть и не осыпалось раньше времени.

Живую елку нельзя заносить в теплую комнату сразу после покупки. На несколько часов ее нужно поместить в прохладное помещение - подъезд или балкон. Дерево не желательно устанавливать вблизи батарей и других источников тепла.

Кроме того, для свежесрубленной елки необходимо подготовить специальный раствор. В ведро, в котором будет стоять дерево, нужно налить воду и растворить в ней таблетку аспирина, щепотку соли и ложку сахара. С елки снять нижние ветки, освободить низ ствола от коры, поместить в ведро, а после засыпать песком.

Что касается места, куда лучше поставить хвойную красавицу, то ее следует размещать в видном месте возле розетки, чтобы удобно было подключать гирлянду. Сторонникам фен-шуй нужно придерживаться следующих рекомендаций: если вы хотите в 2019 году достичь славы и величия, то елку лучше ставить в южной зоне комнаты или дома, елка в юго-западном секторе принесет любовь и взаимопонимание, на западе поспособствует творчеству, на северо-западе – новым знакомствам и путешествиям, на севере - карьере, на северо-востоке - мудрости и образованию. Елка в восточной части дома способствует укреплению семьи, в юго-восточной части принесет прибыль.

Как и чем украшать?

Начинать украшать елку нужно с гирлянды, после вешают большие игрушки, маленькими завершают композицию. Не нужно вывешивать на елку все, что есть в доме. Если елка пушистая, то можно ограничиться только гирляндой или только шариками.

Для украшений лучше использовать 2-3 цвета, которые сочетаются между собой или использовать вариант градиента, т.е. оттенки одного цвета (например, голубой - синий - индиго - кобальтовый - лазурный - васильковый). 2019 год - Год Желтой Земляной свиньи, в тренде будут желтый, серый, коричневый и золотой цвета. Имейте это в виду.

Совсем не обязательно ограничиваться только традиционными шариками. На елку можно повесить деревянные фигурки, распечатанные фотографии, конфеты, имбирные пряники. Можно спроецировать на елку интересы и хобби. Например, если интересуетесь футболом, то ничто не мешает повесить на елку мини-версии футбольных мячей.

Как защитить елку от животных и детей?

Если у вас дома есть животные, то не наряжайте елку сразу. Установите ее и дайте питомцу время на знакомство. Если домашнее животное решит прыгнуть – то отпугните его пулевизатором. Несколько повторений этой воспитательной процедуры и животное должно отступить. Не наряжайте елку в присутствии питомца, не дразните его. Используйте пластиковые игрушки вместо стеклянных, хрупкие игрушки разместите сверху.

Не вешайте на елку дождик и мишуру - питомец может проглотить их, что может вызвать закупорку кишечника. Не украшайте елку сладостями - конфетами, печеньями, пряниками - сладкое для животных очень вредно. Будьте аккуратны с электрогирляндами - питомец может перегрызть провод и вызвать замыкание.

От ребенка елку можно отгородить специальными заслонами или кучей подарков у подножия.

Когда убирать елку?

Живую елку нужно начать убирать после того, как иголки начали желтеть и осыпаться, а ствол расслаиваться. Когда начнете снимать игрушки, то лучше постелить на пол газету или какую-либо ткань, чтобы иголки осыпались на них. Голую елку нужно завернуть в ткань или большой мусорный мешок и вынести на помойку. Если в городе есть зоопарк, то можно отнести елку туда - многие животные употребляют в пищу хвою.

Искусственную елку можно убирать в любое время года. Тем не менее, большинство россиян начинают разбирать елку после Старого Нового года - 14 января.

А зачем вообще ставить елку?

Традиция украшать ель пришла к нам из Германии, ее привез Петр I накануне XVIII века. Богатые дворы имели возможность ставить полноценное дерево, а бедняки украшали дома еловыми ветками. После смерти Петра традиция подзабылась, украшать елки продолжили лишь живущие в России иностранцы и питейные заведения. Выражение "идти под елку" в те времена означал поход в кабак.

О петровском велении вспомнили лишь век спустя. Традицию возобновил император Николай I, который был женат на прусской принцессе Шарлотте. Она и убедила мужа украшать столы еловыми ветками. Первую публичную елку нарядили в 1852 году на территории Московского вокзала (тогда - Екатерининского) в Санкт-Петербурге. В те времена елочных игрушек в нашем понимании еще не было, дерево украшали яблоками и конфетами. Елки ставили только горожане, в деревнях эта традиция приживалась неохотно. В крестьянском религиозном сознании еловые ветки ассоциировались с последним путем покойника, но не с праздником.

Во время Первой мировой войны елку наряжать перестали, в стране началась антинемецкая кампания. После 1917 года традицию возобновили, но в 1926 году ее вновь отменили, сочтя буржуйской.

Запрет просуществовал 12 лет, в 1938 новогодняя елка вернулась, ее поставили в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Считается, что на мнение Иосифа Сталина повлиял второй секретарь ЦК компартии Украины Постышев, который утверждал, что неплохо было бы устроить для детей праздник. Тогда же появились стеклянные и бумажные игрушки, образ Деда Мороза и традиция пить шампанское. В 1947 году 1 января сделали нерабочим днем.

А 60-х годах елки начали ставить в каждой советской семье. В это время сформировалась отечественная новогодняя традиция: украшенная гирляндами и игрушками елка, салат оливье, селедка под шубой и голубой огонек.

В наше время совсем не обязательно представлять образ елки из 60-х, чтобы создать себе новогоднее настроение. Можно купить деревце в горшке и украсить его, сделать "елочную" композицию из шариков и досок на стене или соорудить композицию из любых других подручных материалов.