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"Выполняют самую черную работу": украинцы пожаловались на жизнь в России

10:31
  • среда
  • 12 декабря 2018

Три миллиона украинцев уехали на заработки в России из-за политики Киева

Экс-депутат Верховной рады Кирилл Куликов заявил, что три миллиона украинцев уехали на заработки в Россию, в этом виноваты украинские власти и проводимая ими политика.

"Они не работают, в отличие от Лободы и еще кого-то, в шоу-бизнесе", - подчеркнул Куликов. Бывший депутат отметил, что украинцы в России вынуждены выполнять низкоквалифицированную работу, передает РИА Новости.

30 ноября Киев запретил въезд на Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Это связано с введением военного положения из-за инцидента в Керченском проливе. В ответ Москва, наоборот, облегчила украинцам процедуру получения разрешения на пребывание на территории России и гражданства.

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