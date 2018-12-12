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Пугачева в мини-юбке произвела фурор

10:35
  • среда
  • 12 декабря 2018

Примадонна покрасовалась на празднике

Алла Пугачева посетила банкет по случаю дня рождения светской львицы Иды Достман. Примадонна одним своим видом произвела фурор.

Для мероприятия Пугачева выбрала черное короткое платье и прозрачный кардиган. Мини-юбка едва прикрывала стройные ноги Аллы Борисовны, пишет "Дни.ру".

Видео с праздника опубликовала на своей официальной странице в Instagram певица Наташа Королева. Подписчики артистки пришли в восторг от Примадонны. Россияне оставили тысячи комментариев, большинство из которых - хвалебные оды стройной и сияющей красотой Пугачевой.

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