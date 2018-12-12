ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как будет работать метро в новогоднюю ночь

10:50
  • среда
  • 12 декабря 2018

Метро и МЦК будут беспрерывно работать всю ночь с 31 декабря на 1 января

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о графике работы столичного метро и МЦК в новогоднюю ночь - поезда будут ходить круглосуточно и беспрерывно, а в рождественскую ночь – до двух часов

В ближайшие три года - с 2019 по 2021 - работа метро и МЦК будет круглосуточной в День города и на Новый год, сообщил градоначальник.

Ранее стало известно, что Тверская улица в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января из-за новогодних гуляний.

Читайте также:
Главное сегодня
Новогодний поезд в метро
Новогодний поезд в метро
Новогодний поезд в метро
Новогодний поезд в метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.