Как будет работать метро в новогоднюю ночь

Метро и МЦК будут беспрерывно работать всю ночь с 31 декабря на 1 января

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о графике работы столичного метро и МЦК в новогоднюю ночь - поезда будут ходить круглосуточно и беспрерывно, а в рождественскую ночь – до двух часов

В ближайшие три года - с 2019 по 2021 - работа метро и МЦК будет круглосуточной в День города и на Новый год, сообщил градоначальник.

Ранее стало известно, что Тверская улица в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января из-за новогодних гуляний.