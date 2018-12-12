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"Дети-тупые": олимпийская чемпионка оскандалилась в эфире

11:26
  • среда
  • 12 декабря 2018

Фехтовальщица Яна Егорян призналась, что не смогла бы работать с детьми

Российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян заявила, что не смогла быть стать детским тренером из-за специфики работы, но готова работать со взрослыми.

"Я безумно люблю детей. Огромное количество времени провожу с ними. Но как бы это ужасно не звучало, дети - тупые. В хорошем смысле этого слова", - поделилась 24-летняя спортсменка.

Фехтовальщица вспомнила свои детские тренировки и восхитилась терпению своего тренера.

"Господи, вы 10 лет объясняете каждый божий день одно и то же!", - отметила Егорян в программе "Тает лед".

Ранее олимпийская чемпионка по гимнастике, директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что "государство ничего не должно подрастающему поколению". По мнению чиновницы, о молодежи должны заботиться родители, а не государство, так как "оно не просило их рожать".

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