Следы стрелка из Страсбурга нашли в Германии

Мужчина, устроивший теракт в Страсбурге, находится в бегах. Он мог перебраться в Германию, заявили в МВД Франции

В Страсбурге идёт спецоперация - ищут преступника, открывшего стрельбу на рождественской ярмарке. Жертвами нападавшего, по последним данным, стали три человека, 13 получили ранения. К расследованию подключились антитеррористические службы. Подозреваемый был у них на учёте. Меры безопасности усилены не только в городе, где пришлось закрыть даже начальные школы, но и по всей Франции.

Страх, паника. Эти кадры сняты во время атаки. На земле – те, кто получил ранения. А где-то совсем рядом снова звучат выстрелы. И душераздирающие крики.

- Мы шли на площадь Гуттенберга, когда мне навстречу бросились люди. За ними я увидела человека. Он был такой огромный, с каким-то ружьем. Я запаниковала, стала кричать моей маме: "Беги, беги!"

29 лет, родился в Страсбурге. Числился в списке S - это база тех, кто может иметь связи с террористами. Вот и все, что пока известно о стрелке. Он успевает сделать 10-12 выстрелов из автоматического оружия, когда дежурившие в центре военные открывают ответный огонь. Террорист успевает сбежать. В ходе перестрелки с правоохранителями он получает ранение, передает "ТВ Центр".

"Этот человек имеет очень неблагоприятную характеристику. За гражданские правонарушения он уже был осужден во Франции и в Германии. Делом занимается контртеррористическое подразделение прокуратуры. На месте работает прокурор Парижа", - заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Полиция прибывает на место моментально. Но исторический центр Страсбурга - это узкие средневековые улочки. Машины выстраиваются в пробку. Не везде могут проехать машины скорой помощи. Медики вынуждены бежать к пострадавшим.

Счет - на секунды. Несколько человек в критическом состоянии. Их доставляют в госпиталь Страсбурга. Столица Рождества, так называют город французы. В декабре на центральной площади начинает работу старейшая и самая популярная в стране ярмарка. Праздник, за которым в Страсбург едут миллионы туристов.

- Я сначала подумал, что это петарду взорвали. Или магазин какой-то грабят. А потом началась паника, все бежали, дети плакали. Это было ужасно!

В центре Страсбурга разворачивается масштабная спецоперация. Территория оцеплена. Жителям и туристам не разрешают выходить на улицу. В здании Европарламента в это время идет заседание. Депутатов просят не покидать здания.

"Парламент закрыт. Выйти невозможно. Но пленарная сессия продолжается. Мы работаем", - сказал председатель Европарламента Антони Таяни.

Но чуть позже новые данные: преступник на такси попытался вырваться из города, а когда понял, что это невозможно, потребовал отвезти его в квартал Нёдорф. Водитель рассказал полиции, что мужчина был ранен. И указал место, куда привез террориста. Район, который считается в городе неблагополучным, всю ночь прочесывают три сотни полицейских и военных. Как заявили в МВД Франции, стрелок мог перебраться в Германию.

Эммануэль Макарон ночью собирал срочное заседание правительства в кризисном штабе МВД. Глава государства уже выразил соболезнования жертвам атаки. А прокуратура сейчас разбирается в мотивах.

Известно, что во вторник утром вторника полиция нагрянула в квартиру террориста с обыском в рамках расследования дела о вооруженном нападении. В доме полицейские обнаружили гранаты. Но сам преступник успел скрыться. Теперь один из главных вопросов: почему даже при наличии метки "особо опасен" террориста упустили из виду?

В качестве одного из объяснений французские СМИ приводят сильную загруженность полицейских. Ведь все силы были брошены на охрану порядка во время протестов "желтых жилетов". Сейчас власти вводят чрезвычайные меры безопасности. Под охрану будут взяты все рождественские ярмарки. В Страсбурге объявлен траур.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра".