Задержан член банды Басаева за нападение на роту ВДВ в Чечне

Шамиль Казбулатов причастен к нападению на шестую роту Псковской дивизии ВДВ в 2000 году

Один из участников банды террориста Шамиля Басаева задержан в Ставропольском крае. По данным следствия, он причастен к нападению на шестую роту Псковской дивизии ВДВ в 2000 году. Тогда возле села Улус-Керт в Шатойском районе Чечни погибли 84 десантника, еще четверо получили ранения.

Шамиль Казбулатов, 1972 года рождения, обвиняется по статьям: "Вооруженный мятеж", "Участие в банде" и "Посягательство на жизнь военнослужащих". Сейчас следствие проверяет его причастность и к другим преступлениям, пишет Газета.Ru.

"В Следственном комитете России продолжается расследование уголовного дела о нападении вооруженной банды Басаева и Хатаба на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ. Также принимаются активные меры для установления других участников банды, участвующих в вооруженном нападении на российских военнослужащих", - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.