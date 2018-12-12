Европейский газ для Украины бьет рекорды

В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов

Украинские раскольники перешли в реальное наступление. В преддверии так называемого "объединительного собора" священники двух неканонических церквей устроили массовую драку. Бой развернулся прямо в храме на глазах у верующих.

Претензии, оскорбления, нецензурная брань и, наконец, драка. Сначала отношения выясняют священники, а вскоре к ним присоединяются и прихожане. Во время этого богослужения были нарушены, пожалуй, все заповеди. Но что до них, если на кону имущество храма и собственный статус.

Приход в церкви села Винятинцы Тернопольской области не поделили ахриепископ Тихон Петранюк и настоятель Иоанн Бойко - проводить службы ему запретили за переход из Украинской автокефальной церкви в церковь Киевского патриархата. Петранюк явился в храм, чтобы зачитать соответствующий указ, когда там шла служба. Возмущенные прихожане встали на сторону Бойко, но защитить его не смогли. У священника - перелом ребер и сотрясение мозга. Так что принять участие в так называемом объединительном соборе в эту субботу он не сможет, отмечает "ТВ Центр".

Устроившие бойню в храме - представители неканонических украинских церквей, борьба за лидерство среди которых вряд ли разрешится до 15 декабря. Служители же канонической украинской православной церкви от участия соборе и вовсе отказались, справедливо считая стремление к автокефалии расколом.

"Есть церковь - полноценная, каноническая, которую признавали все и признают все. И сейчас получается, что если мы не пойдем на этот собор, то будет создана новая так называемая церковь. Получается, что неканонические церковные группировки будут провозглашены канонической церковью. То есть мы стоим на пороге такого большого церковного рейдерства", - заявил заместитель главы отдела внешних связей украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич.

Ограбления, поджоги и захваты храмов канонической православной церкви на Украине уже стали обычным делом. Только за два года были потеряны более 40 приходов и необъявленная религиозная война в стране продолжается. Сильнее всех ратует за украинскую автокефалию Петр Порошенко. Вступая в должность четыре года назад, он называл себя президентом-миротворцем. А теперь объявил войну России.

"Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис. Потому что ваши регулярные войска под российским флагом атаковали в международных водах украинские военные суда", - сказал Порошенко.

Международными Порошенко в очередной раз назвал российские территориальные воды. И снова потребовал от Запада присутствия кораблей НАТО в Черном море и введения "азовского" санкционного пакета. Но ответ пока последовал в совершенно другой сфере.

Как пишет Газета.Ru, цена газа, который Украина по реверсивной схеме покупает в Европе, выросла сразу на 16 долларов - до рекордных 339 за тысячу кубометров, что стало для Киева крайне неприятным сюрпризом в условиях начавшегося отопительного сезона.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".