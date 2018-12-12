ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Застрявших в Китае россиян обманули

12:02
  • среда
  • 12 декабря 2018

Туристам продавали билеты в обе стороны, однако полетов в обратном направлении никто не осуществлял

Туроператора "Жемчужная река" уличили в умышленной продаже билетов на несуществующие рейсы. О преступных схемах компании рассказали в Росавиации.

Фирма, по чьей вине в общей сложности пострадали более пяти тысяч наших соотечественников, вводила людей в заблуждение, передает "ТВ Центр". Деньги за перевозку с путешественников брали в обе стороны - к месту отдыха и оттуда. Вот только полётов в обратном направлении никто не осуществлял. Всё это, подчёркивают в ведомстве, является прямым нарушением закона о туристической деятельности.

Расследование в отношении оператора идёт в рамках уголовного дела. Но главный вопрос сейчас, конечно, возвращение на Родину тех клиентов компании, которые пока остаются в Китае. В ближайшее время для россиян будут организованы ещё несколько рейсов.

Главное сегодня
Пассажиры в аэропорту в Китае
Пассажиры в аэропорту в Китае
Туристы застрявшие в Китае
Туристы застрявшие в Китае
Аэропорт на острове Хайнань
Аэропорт на острове Хайнань
Туристы в аэропорту
Туристы в аэропорту
Остров Хайнань в Китае
Остров Хайнань в Китае
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.