Застрявших в Китае россиян обманули

Туристам продавали билеты в обе стороны, однако полетов в обратном направлении никто не осуществлял

Туроператора "Жемчужная река" уличили в умышленной продаже билетов на несуществующие рейсы. О преступных схемах компании рассказали в Росавиации.

Фирма, по чьей вине в общей сложности пострадали более пяти тысяч наших соотечественников, вводила людей в заблуждение, передает "ТВ Центр". Деньги за перевозку с путешественников брали в обе стороны - к месту отдыха и оттуда. Вот только полётов в обратном направлении никто не осуществлял. Всё это, подчёркивают в ведомстве, является прямым нарушением закона о туристической деятельности.

Расследование в отношении оператора идёт в рамках уголовного дела. Но главный вопрос сейчас, конечно, возвращение на Родину тех клиентов компании, которые пока остаются в Китае. В ближайшее время для россиян будут организованы ещё несколько рейсов.