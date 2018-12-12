Собянин открыл новый отель Radisson Blu на Олимпийском проспекте

За последние годы в Москве запущено более 50 гостиничных комплексов разных уровней

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл крупный гостиничный комплекс "Radisson Blu Олимпийский". Современный 34-этажный отель общей площадью почти 70 тысяч квадратных метров возведён в центре столицы.

Внутри - более 350 номеров различных категорий, а также переговорные, конференц-зал, фитнес-центр, есть собственный паркинг. Все помещения оснащены необходимым оборудованием и презентационной техникой. Как отметил Сергей Собянин, за последние годы в Москве запущено более 50 гостиничных комплексов разных уровней. Проектируются и строятся ещё 30.

"За восемь лет количество туристов в Москве благодаря обустройству города выросло почти в два раза. И, конечно, для города это чрезвычайно выгодная история. Доходы городского бюджета от турбизнеса тоже рекордные. Только эти доходы уже позволяют, например, реализовать в полном объеме программу реновации в Москве, крупнейшую в мире", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.