ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В кофе нашли новые полезные свойства

11:45
  • среда
  • 12 декабря 2018

Напиток способен затормозить старение мозга и развитие болезни Паркинсона

Американские ученые обнаружили в кофе вещество эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT), которое при взаимодействии с кофеином замедляет развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.

Результаты эксперимента, который проводился на мышах, показали, что ЕНТ не дает белку накапливаться в мозге. Именно он связан с развитием слабоумия. Однако, без кофеина ЕНТ не работает, пишет "МИР24".

Дальнейшая задача американских специалистов – подобрать оптимальную дозировку кофе для предотвращения старческого слабоумия.

Читайте также:
Главное сегодня
Чашка кофе
Чашка кофе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.