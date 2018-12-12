В кофе нашли новые полезные свойства

Напиток способен затормозить старение мозга и развитие болезни Паркинсона

Американские ученые обнаружили в кофе вещество эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT), которое при взаимодействии с кофеином замедляет развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.

Результаты эксперимента, который проводился на мышах, показали, что ЕНТ не дает белку накапливаться в мозге. Именно он связан с развитием слабоумия. Однако, без кофеина ЕНТ не работает, пишет "МИР24".

Дальнейшая задача американских специалистов – подобрать оптимальную дозировку кофе для предотвращения старческого слабоумия.