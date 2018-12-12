Сверхмассивная черная дыра поглотит Землю

Сейчас Земля находится на безопасном расстоянии, но в ближайшие годы может все изменится

В ближайшие годы Землю поглотит сверхмассивная черная дыра, размер которой составляет миллиарды километров. Такое заявление сделал астрофизик Фабио Пакуччи.

Сейчас Земля находится на безопасном расстоянии от "космического монстра". Однако он стремительно растет в размерах, сливаясь с другими черными дырами. Если Млечный Путь столкнется с Галактикой, то сверхмассивная черная дыра направится на Землю, пишет Discover24.

Тем не менее, Пакуччи утверждает, что апокалиптичный сценарий маловероятен. На пути сверхмассивной черной дыры стоит галактика Андромеда, столкновение с которой случится только через четыре миллиарда лет.