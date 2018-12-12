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Одержимая "Брекзитом" Мэй встала в позу

12:34
  • среда
  • 12 декабря 2018

Она пообещала до последнего бороться за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании

Политический кризис в Великобритании достиг своей кульминации - в среду консерваторы в британском парламенте голосует за вотум недоверия лидеру своей партии Терезе Мэй. Необходимые для запуска процедуры 48 писем однопартийцев собраны.

Сама Мэй перед голосованием заявила, что будет бороться до последнего за кресло главы Консервативной партии и попыток сместить ее с поста премьер-министра Великобритании. "Я намерена выстоять на этом голосовании, используя все способы, которые у меня есть", - приводит ее слова Газета.ru.

Смена руководства партии и правительства поставит под угрозу сделку по Brexit, или вовсе ее отменит. Это, уверена премьер, не отвечает интересам народа. Она пообещала завершить выход Великобритании из ЕС, несмотря ни на что.

В понедельник Тереза Мэй отложила голосование в парламенте, поскольку предложенный текст соглашения не понравился депутатам. На четверг она анонсировала поезду в Брюссель для согласования с ЕС отдельных вопросов. Во вторник Мэй встретилась в Берлине с Ангелой Меркель. По данным агентства DPA, германский канцлер на закрытой встрече жестко дала понять, что еще одного обсуждения варианта "развода" Великобритании с ЕС не будет.

В случае неблагоприятного для Мэй исхода голосования в течение трех месяцев консерваторы должны выбрать нового лидера партии.

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